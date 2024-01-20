الدفاع الروسية: إسقاط 20 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية، وكبدت الجيش الأوكراني خسائر بلغت أكثر من 910 عسكريين بين قتيل وجريح على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: أنه

في محور كوبيانسك:

صدت القوات الروسية 10 هجمات أوكرانية.

وفي محور كراسني ليمانسك:

صدت القوات الروسية أربع هجمات أوكرانية ودمرت أسلحة وعتاداً عسكرياً وعربات قتالية ومدافع غربية.

وفي محور دونيتسك:

تم التصدي لأربع هجمات للقوات الأوكرانية، وتدمير أسلحة ومدافع غربية.

وفي محور جنوب دونيتسك:

تم تدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية.

وفي محور خيرسون:

تم تدمير مدافع غربية.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية دمرت محطة رادار ألمانية الصنع، كما أسقطت صاروخ هيمارس أمريكياً و20 طائرة مسيرة لقوات كييف.