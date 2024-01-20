الذهب يرتفع 8 آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 8 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 843 ألف ليرة وسعر شراء 842 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 722571 ليرة وسعر شراء 721571 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31 مليوناً و425 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و150 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وأنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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