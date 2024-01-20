التجارة الداخلية: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بدمشق

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق معملاً في القابون لصناعة السمن بمخالفة الغش من خلال خلط مواد غذائية منتهية الصلاحية مع مواد ضمن الصلاحية “سمنة نباتية”.

وأشارت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز 246 كغ سمنة مخالفة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، كما تم ضبط ورشة لتصنيع مقبلات الأطفال “غزل البنات” في المجتهد بمخالفة تضليل المستهلك بوضع تاريخي إنتاج مختلفين للعبوة، وفي البرامكة ضبطت مواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة لسحب 7 عينات لمواد منوعة من مدحت باشا وأسد الدين وشارع الثورة لبيان مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواد مشبوهة في الأسواق تضر بالصحة حفاظاً على سلامتهم عبر رقم الهاتف 0115161100، أو عن طريق بريد صفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك.

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