شهداء وجرحى في اليوم الـ 106 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم بينهم أطفال ونساء وسط استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة من قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، وتدميره المنازل والممتلكات العامة والخاصة مع دخول العدوان يومه السادس بعد المئة.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال شن سلسلة غارات بالطيران المسيّر على عدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، كما قصف عدداً من المنازل في بلدة القرارة بالشمال الشرقي، ما تسبب باستشهاد العشرات وجرح آخرين.

كما شنت قوات الاحتلال غارات أخرى وقصفاً مدفعياً على بني سهيلا والزنة وعبسان شرقي خان يونس، فيما تجدد القصف المدفعي في منطقة الكتيبة وحي الأمل غرباً وفي حي قيزان النجار بالجنوب الشرقي وسط سماع أصوات الانفجارات في محيط منطقة المحطة ودوار أبو احميد حتى دوار بني سهيلا.

وقصف الاحتلال محيط دوار القرم شرقي مدينة غزة، كما قصفت مدفعيته بعشرات القذائف بلدة جباليا ومنطقة السكة في مخيم جباليا شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المنكوب إلى أكثر من 24700 شهيد و62 ألف جريح.

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