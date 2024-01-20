العدو الإسرائيلي يجدد انتهاكاته واعتداءاته على بلدات وقرى جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي انتهاكاته للسيادة اللبنانية، واعتداءاته على البلدات والقرى الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي كثف تحليق طيرانه التجسسي والاستطلاعي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق مجرى نهر الليطاني، وقرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف منطقة صور والساحل البحري.

كما أطلق العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة على محيط بلدتي رامية وعيتا الشعب، وقصف بمدفعيته الثقيلة عشرات القذائف على أطراف بلدات رامية والناقورة وجبلي اللبونة والعلام والضهيرة، بالتزامن مع غارات نفذها طيرانه الحربي على أطراف بلدة عيتا الشعب.

وكان العدو الإسرائيلي أطلق طيلة الليلة الماضية قنابل ضوئية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وفوق الخط الحدودي المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة.

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