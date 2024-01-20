الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل آلاف الفلسطينيين في غزة بظروف مروعة

جنيف-سانا

أكدت الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة في ظروف مروعة ومجهولة ترقى إلى حد التعذيب.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغهاي خلال مؤتمر صحفي قوله: “إن بعض المعتقلين أكدوا أن قوات الاحتلال عصبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة لا يرتدون سوى حفاضات”، مبيناً أن المعتقلين اعتقلوا في ظروف مروعة وفي أماكن مجهولة لفترات بين 30 إلى 55 يوماً.

ولفت سونغهاي إلى أن “المعتقلين تعرضوا للضرب والإذلال وسوء المعاملة ما يرقى إلى التعذيب، وأنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة والبعض لعدة أيام على التوالي”، مشيراً إلى أنه لا يستطيع إعطاء رقم دقيق لأعداد المعتقلين، لكنه أعرب عن اعتقاده أن العدد بالآلاف.

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