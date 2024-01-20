استشهاد 8 فلسطينيين بقصف طيران الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 5 وجرح آخرين، كما قصف غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، إضافة إلى شن طيران الاحتلال غارات على حي الأمل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد اثنين على الأقل وإصابة آخرين.

وفي السياق، قصفت زوارق الاحتلال الحربية، بعدد من القذائف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 105 إلى أكثر من 24600 شهيد و61800 جريح.

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