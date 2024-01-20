وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان ضرورة التعاون المشترك للقضاء على الإرهاب

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة تعزيز التعاون بين بلاده وباكستان للقضاء على الإرهاب، مشيراً إلى احترام طهران لسيادة ووحدة أراضي باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن عبد اللهيان قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني: إنه “من المناسب متابعة التعاون الأمني والعسكري الذي اتفق عليه في الماضي بين مسؤولي البلدين بجدية”، لافتاً إلى أهمية مكانة باكستان في السياسة الخارجية والجوار لبلاده.

وأشار عبد اللهيان إلى ضرورة اتحاد العالم الاسلامي والبلدان الكبيرة والمؤثرة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمارس فيها الكيان الصهيوني قتل الأطفال والنساء في فلسطين.

بدوره أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى التطلعات المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب وقال: إن “الرؤية المشتركة لمكافحة الارهاب، تشكل النواة الرئيسة للتعاون بين البلدين، وخاصة أن باكستان تشدد دائما على العلاقات الأخوية والبناءة مع إيران وتولي اهتماماً جاداً للسيادة ووحدة الأراضي”.

وأضاف جيلاني: إن الإرهاب هو عدونا المشترك ولا يجب السماح للإرهابيين وأعداء العلاقات بين طهران وإسلام آباد باستغلال الموقف.

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