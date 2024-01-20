هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب شمال غرب إيران

طهران-سانا

ضربت هزة ارضية بلغت شدتها 4.9 درجات على مقياس ريختر محافظة أردبيل شمال غرب إيران، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن مدير عام إدارة الأزمات في المحافظة مهدي خدمتي قوله في تصريح اليوم: إن “الهزة التي ضربت المحافظة لم تخلف أي أضرار مادية، وشعر بها سكان مدن كرمي وبارس آباد وبيلة سوار وأردبيل”، موضحاً أن مركز الهزة كان في جمهورية أذربيجان على ساحل بحر قزوين جنوب غرب باكو وشرق شيروان وعلى عمق 10 كيلومترات.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات ضربت في العاشر من تشرين الثاني الماضي جنوب محافظة إيلام غرب إيران.

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