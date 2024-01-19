استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في رام الله

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب خلال تواجده في بلدة المزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله ما أدى لاستشهاده، فيما أصيب آخر في قرية كفر نعمة غرب المدينة.

وكان عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استمر اليومين الماضيين على مدينة طولكرم ومخيميها ارتفع إلى 8 وذلك بعد انتشال جثمان شاب في مخيم طولكرم كانت منعت قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول إليه.

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