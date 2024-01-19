صباغ يبحث مع فيرشينين في العاصمة الأوغندية أوجه التعاون والتنسيق بالمحافل الدولية

كامبالا-سانا

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع نظيره الروسي سيرغي فيرشينين على هامش أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية.

وعبّر صباغ عن الشكر والتقدير للاتحاد الروسي على الدعم الذي يقدمه لسورية في مواجهة الحملات التي تشنها الدول الغربية لخدمة أهدافها المعادية لسورية.

كما جرى أيضاً بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص في ظل التصعيد الإسرائيلي المتمثل في عدوانه على الشعب الفلسطيني واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية واللبنانية.

حضر اللقاء السفير قصي الضحاك مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة.

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