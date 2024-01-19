سورية والعراق يوقعان برنامجاً للتعاون السياحي الثنائي

بغداد-سانا

وقع وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني في بغداد اليوم برنامجاً للتعاون السياحي بين البلدين.

وقال مرتيني في تصريح لمراسلة سانا في بغداد: إن “البرنامج يأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على تدعيم أواصر الأخوة التي تجمع بينهما وإيماناً منهما بأهمية الدور الإيجابي والفعال الذي يلعبه تنشيط وتطوير التعاون في زيادة حجم التبادل السياحي بينهما”.

وأوضح مرتيني أن البرنامج يستند إلى اتفاق التعاون السياحي الموقع في دمشق عام 1979 وفي إطار القوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين.

بدوره أكد الوزير البدراني أن المشتركات التاريخية والاجتماعية والثقافية والجغرافية تشكل أرضية خصبة لنمو وتطوير علاقات التعاون على جميع الصعد لما فيه منفعة الشعبين الشقيقين.

ونوه البدراني بمواقف سورية تجاه الشعب العراقي مؤكداً رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة السورية في مجال السياحة والآثار.

حضر توقيع البرنامج سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح ووكيل وزير الثقافة العراقي نوفل أبو رغيف.

ويهدف البرنامج الموقع إلى زيادة حجم التبادل السياحي وتشجيع تبادل الزوار والمجموعات السياحية بين كلا البلدين كما يتضمن عقد ورش عمل بين الجهات المعنية لدى الطرفين لوضع برامج خاصة بالزوار والمجموعات السياحية وبما يشمل مسارات السياحة الثقافية وسياحة رجال الأعمال والمؤتمرات.

كما يتضمن البرنامج العمل على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة للزوار في أماكن إقامتهم وفي المنافذ الحدودية ومعالجة أي عوائق وإشكالات تواجههم.

ويهدف البرنامج إلى الاطلاع على تجارب الجهات المعنية في مجال ترميم وإعادة تأهيل مواقع التراث الثقافي والأوابد الأثرية التي تعرضت لأضرار الإرهاب وتبادل الخبرات في مجال إدارة المرافق والمسارات السياحية في محيط مواقع التراث الثقافي وتبادل الفرص الاستثمارية.

وأقر البرنامج تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفين، تكون مهامها متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتبادل المعلومات والاستعانة بجميع الخبرات والإمكانات المتاحة حول المسائل ذات المنفعة والاهتمام وتقديم التوصيات والمقترحات لاعتمادها بهدف زيادة حجم التبادل السياحي والترويج للمقاصد السياحية في البلدين، إضافة إلى مراجعة أو اقتراح تعديل هذا البرنامج عند الضرورة.

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