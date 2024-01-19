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الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء في ستة أسابيع

2024-01-19

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع لها في غضون ستة أسابيع، بالتزامن مع صعود الدولار وعائدات السندات، بعد أن بدد مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي توقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2027.39 دولاراً للأوقية، منخفضاً أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2029.60 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.79 ولاراً للأوقية، والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 912.78 دولاراً، والبلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 941.49 دولاراً.

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