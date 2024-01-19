عشرات الشهداء والجرحى في اليوم 105 للعدوان على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بينهم أطفال ونساء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة المنكوب، وذلك مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.

وأفادت وكالة وفا بأن 77 فلسطينياً استشهدوا وجُرح العشرات خلال الساعات الأخيرة جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع، ففي مدينة غزة ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بعد قصف طيرانه منزلاً قرب مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة آخرين مع توقعات بارتفاع أعداد الضحايا، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال الشهداء وإنقاذ الجرحى.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على تل الهوى والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارات أخرى على مسجد النور ومنزل في حي الصبرة بالمدينة، فيما شن طيران الاحتلال 4 غارات على منازل الفلسطينيين في حيي الدرج والتفاح، تزامناً مع غارات أخرى على خمسة منازل في حي تل الهوى.

وقصف طيران الاحتلال عدة منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما قصفت زوارقه ساحل مدينة غزة ومناطق شمال القطاع.

وفي شمال القطاع، استشهد خمسة وأُصيب آخرون بعد قصف طيران مسيّر للاحتلال على مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بيت حانون، كما قصف الاحتلال بالطيران وبالمدفعية مناطق مختلفة من شمال القطاع من ضمنها بلدة ومخيم جباليا وبيت لاهيا.

أما في جنوب القطاع فاستشهد 8 وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلاً غرب خان يونس بالتزامن مع تعرض المنطقة لقصف عنيف من مدفعية الاحتلال، فيما تم انتشال 29 شهيداً من تحت أنقاض المنازل المدمرة ومن الطرقات غرب خان يونس.

واقتحمت دبابات الاحتلال وآليته العسكرية محيط مستشفى ناصر الطبي، وقصفت مدفعيته محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ونسفت قواته منازل جنوب خان يونس، فيما تعرضت رفح جنوب القطاع لقصف مدفعي عنيف.

وفي وسط القطاع، شن طيران الاحتلال غارات على دير البلح، وقصفت مدفعيته المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبريج، كما قصف العدو الصهيوني بالمدفعية وبالزوارق مخيم النصيرات.

من جهة أخرى دخل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة يومه الثامن جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت بسبب القصف وصعوبة التنقل نتيجة للتدمير الهائل في الطرقات إضافة إلى شح قطع الغيار.

من جانبها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال خدمات الاتصالات والإنترنت، محذرة من أن قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الهلال الأحمر في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول إلى الجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc