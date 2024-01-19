غوغل ستستغني عن عدد إضافي من موظفيها العام الجاري

نيويورك-سانا

أعلنت شركة (غوغل) الأمريكية عزمها الاستغناء عن عدد إضافي من موظفيها هذا العام بعد موجة صرف أولى العام الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير عام الشركة سوندار بيتشاي قوله في رسالة إلكترونية داخلية اليوم: “إن هذا الإجراء التقشفي الجديد لن يكون بالحجم نفسه لعمليات الصرف التي أجريت العام الماضي، ولن يؤثر على جميع الفرق في الشركة التابعة لمجموعة (ألفابت) التي تعتزم القيام باستثمارات كبيرة هذا العام، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “إن خفض الوظائف لتوفير الموارد اللازمة من أجل القيام بهذه الاستثمارات يفرض علينا اتخاذ قرارات صعبة، وقد تم الإعلان عن الكثير من هذه التغييرات داخلياً مع الفرق المعنية”.

وبحسب وسائل إعلام عدة استغنت غوغل عما يقرب من ألف موظف الأسبوع الماضي.

وأجرت معظم الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا باستثناء آبل تخفيضات في حجم قوتها العاملة منذ العام 2022 وبشكل خاص استغنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام عن أكثر من 20 ألف وظيفة، بينما ألغت شركة أمازون 27 ألف وظيفة.

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