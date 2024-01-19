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فعاليات وأنشطة منوعة للأطفال ضمن برنامج عطلة المدارس الانتصافية بمديرية ثقافة درعا

2024-01-19

درعا-سانا

نفذت دائرة ثقافة الطفل في مديرية ثقافة درعا عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في إطار برنامجها الترفيهي لعطلة المدارس الانتصافية.

وشملت الأنشطة ورشة رسم وأشغال يدوية، وألعابا ترفيهية، وأنشطة رياضية، إضافة إلى جلسة توعوية بعنوان (الانتماء الوطني والهوية).

وبينت رئيسة مكتب الفنون والثقافة في فرع الطلائع غصون الحمصي أن الغاية من إقامة جلسة التوعية تعليم الأطفال التعبير عن مشاعرهم حول حبهم لوطنهم بإظهار بعض السلوكيات الإيجابية، وتعويدهم على احترام الأنظمة والقوانين، وحب العمل المشترك والتكافل والتعاون.

من جانبها بينت المعلمة شام العامودي مشرفة نشاط الرسم والأشغال أن الأطفال لديهم شغف وحب للرسم والأعمال اليدوية التي يجدون فيها فرصة للتعبير عن دواخلهم من خلال لوحات بسيطة تخلق لديهم الفرح والسرور.

وأكدت أن الفنون من أكثر الأنشطة الممتعة التي تساعد الأطفال على فهم العالم من حولهم، لافتةً إلى أنَّ مادة الرسم تساعد على تطوير التفاعل مع الطفل وإطلاق العنان له للتعبير عن نفسه.

ليلى حسين

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