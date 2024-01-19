سيدة من السويداء تعمل في تصنيع منتجات الأعشاب تحقق حضوراً محلياً ودولياً

السويداء-سانا

سلسلة من الإنجازات المحلية والدولية طبعت رحلة السيدة ردينة أبو طافش في العمل بإنتاج مستخلصات الأعشاب الطبيعية، وكان آخرها دخولها كسيدة أعمال ضمن مجلس الأعمال السوري العراقي، لتصبح أول صناعية حرفية من محافظة السويداء تحقق هذا الإنجاز.

ردينة المنحدرة من قرية أم الرمان في ريف السويداء الجنوبي الغربي، تمكنت خلال ست سنوات كما ذكرت خلال حديثها لمراسل سانا من تصنيع عشرات منتجات المستحضرات الطبية المستخلصة من الأعشاب الطبيعية، كالمراهم والكريمات والزيوت، ونافست منتجات ورشتها مثيلاتها في الأسواق المحلية والعربية، مستفيدة من خبرتها التي اكتسبتها سابقاً في مجال العمل بمهنة التمريض.

وحاز المنتج الذي تصنعه ردينة على عضوية المكتب الإقليمي في اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، كما كانت أول امرأة من السويداء تحصل على شهادة شيخ الكار من قبل اتحاد الحرفيين، فضلا عن حصولها على شهادات البورد الألماني والبريطاني من جامعة كامبردج كمدربة محترفة بالمنتجات الطبيعية وفي مجال منتجات الشعر الطبيعية العلاجية، إضافة لشهادة الأيزو لتميز منتجاتها الطبيعية.

وتدين ردينة بالفضل في انطلاقتها لدائرة المرأة الريفية في مديرية الزراعة واتحاد الحرفيين واللذين ساعداها على عرض منتجاتها لتكتسب ثقة الناس، ما أهلها للانطلاق بشكل أوسع فيما بعد والمشاركة بأكثر من عشرين معرضا عربيا ودوليا مثلت سورية فيها في العراق وليبيا ولبنان.

وتبذل ردينة جهوداً متواصلة لتطوير مهاراتها بالعمل نحو الأفضل عبر البحث المتواصل في المراجع العلمية المتعلقة بالمنتجات الطبيعية، وتطمح لافتتاح شركة عالمية لتصنيع منتجاتها، وتخطط لدخول موسوعة غينس للأرقام القياسية من خلال نوع محدد من المنتجات التي تعمل عليها حالياً.

ردينة التي ورثت من والدها المخترع الراحل إحسان أبو طافش الشغف بالابتكار، لديها قناعة وإيمان بأن المرأة السورية قادرة على الإبداع في أي مجال، نظراً لإمكانياتها ومقدراتها، وامتلاكها الإرادة وحب العمل والثقة بالنفس للوصول إلى هدفها المنشود.

عمر الطويل

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