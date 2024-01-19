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برشلونة يفوز على أونيونيستا سالامنكا في بطولة كأس ملك إسبانيا

2024-01-19

مدريد-سانا

فاز فريق برشلونة على أونيونيستا سالامنكا المنتمي للدرجة الرابعة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأدخل برشلونة عدداً من اللاعبين الاحتياطيين وعانى أمام منافسه المتواضع الذي افتتح التسجيل من هجمة مرتدة في الدقيقة 31، حيث سدد ألفارو غوميز في الزاوية العليا من مسافة قريبة.

وأدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 45 من خلال هجمة مرتدة من فيران توريس ليسجل هدفاً متقناً، ليضيف زميله غيوليس كوندي الهدف الثاني في الدقيقة 69 في حين حسم الفوز لبرشلونة اللاعب أليكس بالدي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

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