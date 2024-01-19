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إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال آخرين جراء اعتداء الاحتلال على مناطق متفرقة في الضفة الغربية

2024-01-19

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان واعتقل آخرون فجر اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت وتمركزت في الجهة الشمالية منها، حيث أطلقت وابلاً من الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين.

واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في بلدة طمون جنوب طوباس، حيث داهمت المنازل ونشرت قناصتها في عدة مواقع ثم اعتقلت شابين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فوريك شرق نابلس وداهمت عدة أحياء فيها وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام، وكذلك اقتحمت قرية كفر قليل وبلدة بيتا جنوباً وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت شابين آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر شمال الخليل والظاهرية جنوبها، وقريتي بدرس وقبيا غرب رام الله، وداهمت المنازل وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل شاباً.

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