المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في أربيل

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم القوات الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق.

وقالت المقاومة في بيان اليوم إنه “استمراراً لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاتلو المقاومة قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسير” مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي.

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