في اليوم الـ 104 للعدوان الإسرائيلي… شهداء وجرحى واستمرار القصف على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون خلال الساعات الماضية جراء استمرار قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب ووسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف مساء اليوم عدة منازل وبناية سكنية غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما أدت غارة جوية على منزل في حي الدرج إلى استشهاد وجرح العشرات، بينما شن غارة أخرى على شارع 8 جنوبها، كما حاصرت قوات الاحتلال عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوا بالمدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وجُرح آخرون جراء قصف الاحتلال دير البلح، فيما تم انتشال 29 شهيداً من عدة مناطق في وقت فجرت فيه قوات الاحتلال عدة منازل في مخيم النصيرات، بينما استمر القصف المدفعي العنيف على مخيم البريج وشمالي مخيم النصيرات.

أما في شمال القطاع فقد واصل الاحتلال القصف المدفعي الكثيف على دوار التوام ومخيم جباليا، كما قصف بصاروخ برجاً سكنياً في شارع غزة القديم ببلدة جباليا.

وفي جنوب القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الفوسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، كما واصلت قوات الاحتلال قصف مربعات سكنية بشكل كامل في مدينة خان يونس وبلدة بني سهيلا شرقها، بينما تم انتشال 4 شهداء كانوا استشهدوا بعد قصف غرب المدينة فجر اليوم ما يرفع عدد شهداء خان يونس وحدها منذ الليلة الماضية إلى 24 فيما قصف طيران الاحتلال محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار شرق رفح.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 104 إلى أكثر من 24600 شهيد و61800 جريح.

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