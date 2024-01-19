المقاومة الفلسطينية تقضي على عدد من جنود الاحتلال وتستهدف آلياته في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب موقعة قتلى وإصابات في صفوفها ومكبدة إياها خسائر في العتاد.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن مقاتلينا قضوا على 4 جنود من المسافة صفر بعد اشتباكهم مع قوة للعدو شرق جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدفوا بقذيفة مضادة للتحصينات قوة أخرى له متمركزة في أحد المنازل شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وأوقعوا 5 قتلى في صفوفها.

وأضافت المقاومة: إن مقاتلينا فجروا منزلاً مفخخاً بقوة إسرائيلية راجلة مكونة من 30 جندياً بعد استدراجهم إليه وأوقعوها ما بين قتيل ومصاب في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا بعدة قذائف الياسين 105 ثلاث دبابات وجرافتين عسكريتين للعدو في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس.

وكان اعترف الاحتلال في وقت سابق اليوم بإصابة 28 عسكرياً خلال الاشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة.

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