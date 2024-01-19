الخارجية الفلسطينية: التصريحات التحريضية للاحتلال دعوة صريحة لارتكاب المزيد من المجازر

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تحريض الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قتل المزيد من الفلسطينيين واستهدافهم أينما كانوا.

وأوضحت الخارجية في بيان وفق وكالة وفا مساء اليوم أن التصريحات التحريضية العنصرية، والسموم التي يبثها الوزير الفاشي المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، والتي أكد فيها دعمه لإطلاق النار على أي فلسطيني هي دعوة صريحة لارتكاب المجازر التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى أن ما يتعرض له مخيما طولكرم ونور شمس في الضفة الغربية هو نسخ وحشي لما يتعرض له قطاع غزة من تدمير شامل واستهداف الأطفال والنساء وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والمراكز الصحية، كما يأتي ذلك في ظل ارتكاب المزيد من المجازر وفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، وخنقهم بالمزيد من حلقات الإبادة الجماعية والتدمير الشامل للبنى التحتية.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف فوري لإطلاق النار ومنع التهجير القسري والإبادة الجماعية الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة متسائلة “كم تريد تلك الدول من دماء الفلسطينيين وحياتهم حتى تراجع نفسها وتقتنع بضرورة وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بشكل إنساني على الأقل، وهل تنتظر تهجير ملايين الفلسطينيين لتدرك أهداف الاحتلال من الحرب”.