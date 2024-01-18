المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلو المقاومة فجر اليوم بواسطة الطيران المسير قاعدة هيمو المحتلة، والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو ومتوعدة إياه بالمزيد.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت أمس الأول استهدافها موقعاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني بواسطة صاروخ “كروز” مطور بعيد المدى.

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