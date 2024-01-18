بمشغولات صوفية… سيدة من السويداء تشق طريقها لميدان الإنتاج

السويداء-سانا

عبر مشغولات صوفية متنوعة شقت هيام منذر من قرية العفينة في ريف السويداء طريقها إلى ميدان الإنتاج متحدية ظروفها الصعبة عبر تأسيس مشروع متناهي الصغر عماده العمل اليدوي.

هيام 52 عاماً روت خلال حديثها لسانا كيف انطلقت بالعمل قبل 15 عاماً بعد تحويل هوايتها المحببة التي تعلمتها من والدتها وطورتها لتكون فيما بعد مصدر رزق لها وفرصة لإثبات ذاتها كامرأة فاعلة بالمجتمع.

أدوات بسيطة تجمع بين السنارة والسنارتين وماكينة الخياطة اليدوية القديمة تمتلكها هيام وتطوعها لإنتاج مشغولات أهمها الشراشف والوسائد وألبسة الأطفال والإكسسوارات.

وبينت هيام أنها حصلت على أكثر من قرض تمويل صغير وقامت بتسديدها وصولاً لتمويلها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشراء بعض مستلزمات العمل المطلوبة لإنتاج مشغولات تتسوق موادها الأولية من محافظتي السويداء ودمشق.

وتستثمر هيام كما ذكرت أوقات فراغها بالعمل لتستطيع التوفيق بين مشروعها وواجباتها المنزلية مبينة أنها تسوق إنتاجها مباشرة للمعارف والأصدقاء إضافة للتعريف به عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمشاركة بالمعارض المحلية.

ورغم الصعوبات التي تعترض هيام ومنها غلاء أسعار المواد الأولية وتأثير انقطاعات الكهرباء عليها فإنها تملك طموحاً لتوسيع مشروعها وإيصال منتجاتها لأكبر عدد من الناس مع السعي لشراء ماكينة تريكو كهربائية كما ذكرت.

ووفقاً للمختصة بالأعمال اليدوية ليندا عقل فإن هيام شاركت برفقتها بأكثر من معرض وهي تمثل نموذجاً لسيدة مكافحة مجتهدة تمتاز بعملها المتقن والمنوع وبوجود ذوق فني لديها في اختيار الألوان وتوظيفها بطريقة صحيحة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc