عبد اللهيان لكاميرون: لا يحق لبريطانيا وأمريكا رهن أمن المنطقة لحساب الاحتلال الإسرائيلي

دافوس-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون على هامش منتدى دافوس الاقتصادي أنه لا يحق لبريطانيا وأمريكا رهن أمن المنطقة لحساب الاحتلال الإسرائيلي واستمراره في ممارساته الإجرامية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن عبد اللهيان قوله خلال اللقاء إنه “يتعين على أمريكا وبريطانيا أن يتوقفا على الفور عن دعم وإسناد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأشار عبد اللهيان إلى أنه تناول مع نظيره البريطاني القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية.

وكان الوزير عبد اللهيان وصل سويسرا أول أمس من أجل المشاركة في منتدى دافوس2024.

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