المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين وجرافة عسكرية للعدو الصهيوني بقذائف “الياسين 105” في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المهندس عرنوس خلال لقائه السفير الإيراني: متابعة تنفيذ الاتفاقيات بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على الوضع الاقتصادي في البلدين
2024-01-18
صباغ: ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات
2024-01-18
صباغ يبحث مع نظيريه الكوري الديمقراطي والفنزويلي في أوغندا العلاقات الثنائية والعدوان على غزة
2024-01-17
الرئيس العراقي خلال استقباله مرتيني: ضرورة تشجيع الاستثمار المشترك بين سورية والعراق
2024-01-17
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي لإيسيسكو
2024-01-17
خبير روسي: ما تقوم به (إسرائيل) من تصفية عرقية تزيد الفلسطينيين تمسكاً بقضيتهم
2024-01-17
بمشاركة سورية.. انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة دول حركة عدم الانحياز في أوغندا
2024-01-17
محليات
مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية يطلق مشروعاً لدعم المرأة السورية
2024-01-18
تربية حمص: إقامة 9 ورشات تدريبية للكوادر التدريسية
2024-01-18
بمشاركة 248 طالباً وطالبة… انطلاق اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2024
2024-01-18
وزارة الداخلية تعلن عن مسابقة لتعيين عدد من الأطباء البشريين والأسنان
2024-01-18
البداية في 22 قرية تنموية… الزراعة تطلق دليل التنمية الريفية المتكاملة
2024-01-18
ضبط 47 جهاز (جي بي إس) مجمعة في عدة آليات بحلب
2024-01-18
وفاة 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين جراء تصادم سيارتين على طريق الكسوة الحرجلة بريف دمشق
2024-01-18
رياضة
إعلان تشكيلة منتخب سورية في مباراته مع نظيره الأسترالي بكأس آسيا
2024-01-18
سيلتا فيغو يفوز على فالنسيا في بطولة كأس الملك
2024-01-18
المغرب يفوز بثلاثية على تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية
2024-01-17
كوبر: مباراتنا مع أستراليا صعبة و نثق بإمكانات لاعبينا وسنبذل ما بوسعنا لتحقيق الفوز
2024-01-17
مالي تفوز على جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية
2024-01-17
السعودية تفوز على عمان في كأس آسيا
2024-01-16
السنغال تفوز بثلاثية على غامبيا في كأس الأمم الإفريقية
2024-01-15
اقتصاد
إكثار بذار حماة: نحو 12 ألف طن مبيعات بذار القمح لفلاحي المحافظة
2024-01-18
إكثار البذار بحمص يبدأ استلام بذار البطاطا المستوردة
2024-01-18
انتهاء موسم قطف التمور في واحة بساتين تدمر
2024-01-18
مصرف سورية المركزي يعدل إجراءات تطبيق القرارين الخاصين بالصادرات الزراعية
2024-01-18
ارتفاع أسعار النفط
2024-01-18
توزيع 1600 غرسة صنوبر مثمر مجاناً في سبع بلدات وقرى بريف السويداء
2024-01-18
ارتفاع أسعار الذهب
2024-01-18
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المهندس عرنوس خلال لقائه السفير الإيراني: متابعة تنفيذ الاتفاقيات بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على الوضع الاقتصادي في البلدين
بمشاركة 248 طالباً وطالبة… انطلاق اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2024
هطولات مطرية متفرقة أعلاها 76 مم في صلنفة بريف اللاذقية
صباغ يبحث مع نظيريه الكوري الديمقراطي والفنزويلي في أوغندا العلاقات الثنائية والعدوان على غزة
بمشاركة سورية.. انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة دول حركة عدم الانحياز في أوغندا
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وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 172 شهيداً و326 جريحاً
المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين وجرافة عسكرية للعدو الصهيوني بقذائف “الياسين 105” في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
2024-01-18
2024-01-18
samimhrez
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وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 172 شهيداً و326 جريحاً
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