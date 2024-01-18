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عــاجــل وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 172 شهيداً و326 جريحاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين وجرافة عسكرية للعدو الصهيوني بقذائف “الياسين 105” في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 172 شهيداً و326 جريحاً

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