الخارجية الروسية: موسكو سترد بالمثل على مصادرة أصولها المالية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو ستتخذ تدابير مماثلة في حال تنفيذ التهديدات الغربية بمصادرة الأصول الروسية في الدول التي فرضت عقوبات عليها.

وقال ريابكوف في تصريح للصحفيين اليوم: “سنتخذ بالتأكيد تدابير مماثلة إذا تم تنفيذ هذه التهديدات”، موضحاً أن روسيا “لا تتوقع أي إجراءات سليمة من الغرب، أو أي خطوات من شأنها أن تظهر على الأقل الحد الأدنى من إدراك مدى الضرر الناجم عن مناقشة هذه المسألة أصلاً، ونتائجها العكسية”.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد في وقت سابق أن واشنطن لم تبلغ الجانب الروسي بدعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية لعدم وجود قنوات اتصال تقريباً بين البلدين، مشدداً على أن دعم البيت الأبيض الاستيلاء على الأصول الروسية خطوة نحو تقويض السلطة المالية للولايات المتحدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc