تربية حمص تنظم أندية لغوية مجانية خلال العطلة الانتصافية

حمص-سانا

بهدف تحقيق النمو اللغوي وتطوير مهارات الطفل في الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة نظمت مديرية التربية في حمص خلال العطلة الانتصافية أندية لغوية مجانية للغة الإنكليزية، وذلك في عدد من المدارس.

وأشار مدير التربية فراس عياش في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية التجربة التي تم تطبيقها في 6 مدارس بزيادة الحصيلة اللغوية للأطفال عن طريق التعلم باللعب بأساليب ممتعة وشيقة مع تحقيق الأهداف في المجالات المعرفية والمهارية والوجدانية، لافتاً إلى ضرورة التوسع في هذه التجربة خلال العطلة الصيفية لتشمل عدداً أكبر من المدارس في الريف والمدينة وتطبيقها على اللغتين الفرنسية والروسية.

بدورها، ذكرت رئيسة دائرة التوجيه والمناهج في تربية حمص الدكتورة ملك السباعي أن هذه الأندية من شأنها تفعيل وتنشيط المدارس خلال العطل عبر استقطابها للأطفال بنشاطات علمية هادفة تساعد على تطوير مهاراتهم وخبراتهم واستغلال أوقات العطل بما يفيدهم وينمي قدراتهم.

من جهتها، بينت مديرة مدرسة الفارعة الشيبانية عزة الأمين أن المدرسة استقطبت 140 طالباً وطالبة من الصف الأول حتى الصف الرابع، حيث تم تعزيز مهاراتهم اللغوية عبر الأنشطة التفاعلية واللعب وعرض بعض الأفلام وتقديم عروض مسرحية.

هنادي ديوب

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