سيلتا فيغو يفوز على فالنسيا في بطولة كأس الملك

مدريد-سانا

فاز سيلتا فيغو على فالنسيا بنتيجة 3- 1 على أرضية ملعب (المستايا) ضمن مواجهات دور الـ 16 لبطولة كأس الملك الإسباني.

سجل أهداف سيلتا فيغو اللاعبون لوكا دي لا توري هدفا وأناستاسيوس دوفيكاس هدفين في الدقائق 13 و18 و80 من عمر اللقاء، في حين سجل هدف فالنسيا الوحيد اللاعب بيبيلو في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ينضم سيلتا فيغو للثلاثي المتأهل لدور الثمانية إشبيلية وأتلتيك بيلباو ومايوركا.

يذكر أن قرعة دور الـ 8 ستقام الجمعة المقبل بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد.

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