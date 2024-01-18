وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية مواصلة التعاون بمكافحة الإرهاب

طهران-سانا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن أمن باكستان بمثابة أمن إيران، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتواصل الوثيق بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني مساء أمس جدد عبد اللهيان وفقاً لوكالة فارس التأكيد على احترام إيران لسيادة باكستان ووحدة أراضيها كدولة صديقة وشقيقة وجارة.

وأشار إلى أن جماعة ما يسمى بـ “جيش العدل” هي جماعة إرهابية تستهدف الأمن المشترك لإيران وباكستان، موضحاً أن أمن بلاده تعرض مراراً للتهديد من هذه الجماعة من داخل باكستان، فيما نفذت القوات المسلحة الإيرانية عمليات ضدها دون أن يتم استهداف أي مواطن باكستاني.

وشدد عبد اللهيان على أهمية استمرار الحوار والتوافق والتعاون بين طهران وإسلام أباد حيال القضايا الثنائية بما في ذلك ظاهرة الجماعات الإرهابية، متطلعاً إلى استمرار تبادل وجهات النظر في اتجاه صحيح للعلاقات بين البلدين وتماشياً مع تعاون أمني أقوى.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى الأهداف المشتركة للبلدين وتاريخ إيران وباكستان في الدفاع عن بعضهما البعض ومحاربة الإرهاب، مؤكداً أن أمن إيران هو نفس أمن باكستان، وأنه كلما كان هناك تهديد من الأراضي الباكستانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتخذ إسلام أباد إجراءات ضده.

ولفت جيلاني إلى إن إسلام آباد تتوقع بأن تتم مواجهة الجماعات الإرهابية داخل باكستان من قبل القوات المسلحة الباكستانية نفسها.

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