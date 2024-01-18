الصين تطلق مركبة شحن جديدة لإرسال إمدادات إلى المحطة الفضائية

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح مركبة الشحن الفضائية (تيانتشو-7) لإرسال إمدادات إلى محطة الفضاء الصينية المدارية (تيانغونغ).

ونقلت وكالة شينخوا عن وكالة الفضاء المأهول الصينية قولها: إن الصاروخ الحامل (لونغ مارش-7 واي 8) انطلق مساء أمس وعلى متنه (تيانتشو-7 ) من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

وبعد نحو 10 دقائق انفصلت (تيانتشو-7) عن الصاروخ ودخلت المدار المخطط لها وفور وصولها تم فتح الألواح الشمسية الخاصة بها.

ومن المقرر أن تلتحم المركبة مع مجموعة المحطة الفضائية في وقت لاحق.

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