إيران تدعو حركة عدم الانحياز إلى تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي حركة عدم الانحياز إلى تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة.

ونقلت وكالة ارنا عن نجفي قوله في كلمة له خلال أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في مدينة كمبالا الأوغندية “إن هذا الاجتماع المهم يظهر التضامن بين أعضاء حركة عدم الانحياز وتعزيز التعاون من أجل حماية مصالح الشعوب”.

وأكد نجفي ضرورة أن تلعب حركة عدم الانحياز دوراً نشطاً في سياق صياغة النظام العالمي الجديد، وأن تكون رسالتها واضحة ومعبرة تظهر موقف الحركة الداعم للشعب الفلسطيني.

وطالب نجفي بوقف فوري وغير مشروط لعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر.

وكانت انطلقت في العاصمة الأوغندية كامبالا صباح اليوم أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تحضيراً للقمة الـ 19 للحركة المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين وذلك بمشاركة سورية بوفد يرأسه نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ.

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