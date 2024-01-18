المعهد العالي للتخطيط الإقليمي يطلق سلسلة محاضرات (عن بعد) بالتعاون مع جامعات إيطالية

دمشق-سانا

أطلق المعهد العالي للتخطيط الإقليمي بالتعاون مع فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية وعدد من الجامعات الإيطالية سلسلة محاضرات علمية “عن بعد” بهدف توسيع معارف الطلاب واطلاعهم على الأفق الجديدة للعلوم في الجامعات الدولية.

وأوضحت عميدة المعهد الدكتورة غادة بلال أن هذه المحاضرات ستقام يوم الأربعاء من كل أسبوع تحت عنوان “الأربعاء العلمي”، ضمن برنامج التبادل الثقافي الدولي “إيراسموس” الموقع بين جامعة دمشق والجامعات الإيطالية “بيسكارا وسابيينزا وكامبانيا و باليرمو”.

وبينت بلال أن البرنامج يتضمن المتابعة العلمية للطلاب في الجامعات المعنية ودعمهم بمحاضرات علمية وورشات ومؤتمرات، إضافة للإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل زيارات الطلاب والأساتذة بين البلدين خلال فصلي الدراسة للقاء الكوادر العلمية ودعم النشاط العلمي المشترك.

وأشارت بلال إلى أن برنامج “إيراسموس” مبادرة مهمة جداً في ظروف صعبة، حيث تم التواصل مع كوادر علمية ومنسقين علميين مع الجامعات الدولية لكسر هذه الحواجز وفتح نوافذ العلم والتعليم للطلاب والأساتذة، ومن خلال هذه الاتفاقيات يبقى التواصل العلمي المستمر مع الجامعات العالمية لتخفيف الأعباء عن الطلاب والأساتذة للوصول إلى ما يستجد من علوم وتسهيل عقبات النشر الخارجي وغيرها من الأمور العلمية.

وقدمت محاضرات اليوم بالتعاون مع جامعة “بيسكارا” قسم التخطيط الحضري وذلك مع البروفيسور لوتشو زازارا، والبروفيسور ماسيمو أنجريللي، وركزت على جانب تنسيق الحدائق، وربط المدينة مع المسطحات الخضراء، بما يدعم قسم الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وكافة أقسام المعهد.

هيلانه الهندي

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