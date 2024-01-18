نشاط منوع في مديرية ثقافة الطفل بدرعا

درعا-سانا

نفذت مديرية ثقافة الطفل بدرعا نشاطاً منوعاً تضمن عرض فيلم سينمائي للأطفال بعنوان “جزيرة الكنز” وورشة قراءة ومطالعة على خشبة مسرح درعا.

رئيسة دائرة ثقافة الطفل بدرعا نجاة المحمد أشارت في تصريح لسانا أن الفيلم حاز على انتباه الأطفال واهتمامهم كونه يزخر بالعديد من الشخصيات والأحداث الممتعة والمبادئ الأخلاقيّة وغيرها، موضحة تأثيره بشكل كبير في توضيح عالم القراصنة وعاداتهم ومعتقداتهم.

وكما تضمن النشاط ورشة قراءة ومطالعة بعنوان (حكايات عالمية) بإشراف ميامين حرفوش التي بينت أن الهدف من هذه الورشة تحفيز الأطفال على قراءة العديد من الكتب والقصص لتعلم مفردات جديدة وعلى القراءة بلا أخطاء.

وأضافت حرفوش أن للقراءة أثراً كبيراً على تربية الأطفال وبناء شخصيتهم، وتنميتها ،وتغذيتهم فكرياً وثقافياً، وإثراء مخزونهم اللغوي، وإطلاق العنان لمخيلتهم، لذلك كانت المطالعة من ضمن المحطات المهمة في نشاطات مديرية الثقافة خلال العطلة الانتصافية.

ليلى حسين

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