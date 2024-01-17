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شكور تبحث مع وفد روسي التعاون المشترك لعودة المهجرين

2024-01-17

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور مع اللواء سيرغي غاشكوف نائب قائد القوات الروسية لشؤون المصالحة واللواء فاديم كوليت رئيس المركز الروسي للمصالحة في دمشق والمنطقة الجنوبية والوفد المرافق التعاون المشترك بين الهيئتين التنسيقيتين السورية –الروسية لعودة المهجرين السوريين وتأمين الظروف الملائمة لتسهيل عودتهم إلى وطنهم.

وأكدت الوزيرة شكور على متابعة التعاون القائم بين الجانبين السوري والروسي وسبل تعزيزه.

بشرى معلا

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