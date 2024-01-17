أكثر من 24400 شهيد و61500 جريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 103 على قطاع غزة المنكوب إلى أكثر من 24400 شهيد، و61500 جريح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم: إن الاحتلال يواصل عدوانه في قطاع غزة بأشكال متعددة ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها، حيث ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 مجزرة راح ضحيتها 163 شهيداً و350 جريحاً، ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء الاحتلال بعدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 24448 شهيداً و61504 جرحى، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي قصف خلال الساعات الماضية منازل في شارع النفق بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، تزامناً مع شن الطيران سلسلة غارات على شمال المدينة والمناطق الغربية الجنوبية والجنوبية لمدينة غزة.

كما قصف الطيران المسير للاحتلال منطقة التوأم ومحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين، تزامناً مع شن الطيران سلسلة غارات على جباليا.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وجُرح العشرات جراء قصف دير البلح تزامناً مع شن الاحتلال غارات أخرى على مخيم البريج.

أما في جنوبي قطاع غزة فقد استشهد فلسطيني وجرح عدد آخر جراء قصف الاحتلال غرب رفح، وذلك تزامناً مع شن الطيران سلسلة غارات على المناطق الجنوبية من القطاع، كما قصف مربعاً سكنياً شرق خان يونس.

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