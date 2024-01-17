وزير الاقتصاد الروسي: سنتجاوز اليابان خلال أربع سنوات

موسكو-سانا

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف أن بلاده تستطيع تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون أربع سنوات بشرط الحفاظ على نمو سنوي لا يقل عن 2 بالمئة.

وخلال اجتماع حكومي اليوم برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الشؤون الاقتصادية قال ريشيتنيكوف وفقاً لوكالة تاس: الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني في العام 2021 من حيث تصنيف الاقتصادات حسب تعادل القوة الشرائية، وعزز الاقتصاد الروسي هذا التفوق في 2022 والآن أمامنا الاقتصاد الياباني وإذا ظل الفارق في معدلات النمو قائماً ونما الاقتصاد الياباني بأقل من 1 بالمئة فيما حافظنا على معدل نمو عند 2 بالمئة فعلى المدى المتوسط في غضون 3 إلى 4 سنوات سنكون قادرين على تجاوز الاقتصاد الياباني”.

وكان بوتين أشاد في وقت سابق بأداء الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد وقال: “إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم من حيث معدل النمو”.

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