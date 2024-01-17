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الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين في أجواء مقاطعة خيرسون

2024-01-17

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم صاروخين من طراز “ستورم شادو” في أجواء مقاطعة خيرسون.

ونقل موقع “آر تي” عن عمدة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو قوله: “تم إسقاط صاروخين من طراز (ستورم شادو) كانا سيستهدفان مدرسة ومنشأة طبية بالقرب من قرية بوبوفكا في مدينة غينيتشيسك، ولم تقع أي إصابات أو أضرار”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم تدمير واعتراض 11 صاروخاً و6 طائرات أوكرانية دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية خلال الساعات الماضية.

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