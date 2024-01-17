معايعة: العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ألحق دماراً غير مسبوق بالمواقع الأثرية والتاريخية

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 103 ألحق دماراً غير مسبوق بالمواقع الأثرية والتاريخية فيه.

وأوضحت معايعة في تصريح لها اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة، وتدميره عشرات المباني التاريخية الشاهدة على ارتباط الفلسطيني بأرضه يأتي ضمن مخططه لطمس وتدمير التراث الوطني الفلسطيني في جريمة بحق التراث الإنساني وانتهاك لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف واليونسكو حول حماية الممتلكات الثقافية.

وطالبت معايعة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه النازي على قطاع غزة، مؤكدة أن جرائم ومجازر الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده في أرضه وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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