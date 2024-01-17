غوتيريش يعرب عن ثقته ببناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

برن-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ثقته في إمكانية دول العالم بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غوتيريش قوله أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن التعددية القطبية تخلق تعقيدات، وإذا تركت لوسائلها الخاصة فيمكن أن تعمق خطوط الصدع بين الشمال والجنوب والشرق والغرب والاقتصادات المتقدمة والنامية، معرباً عن ثقته ببناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب مع فرص جديدة للقيادة والتوازن والعدالة في العلاقات الدولية.

وأَضاف: إن العالم واجه صراعات إقليمية رهيبة وشهد لحظات من الخطر الكبير، وكان هناك مبادرات الحد من الأسلحة والخطوط الساخنة من أجل السلامة النووية، ولكن اليوم بدلاً من نزع السلاح النووي هناك حديث يدور عن إعادة التسلح النووي.

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