تكريم الطلبة الأوائل في كليات محافظة الحسكة

الحسكة-سانا

تضمن حفل التكريم الذي استضافه مدرج كلية الحقوق في الحسكة اليوم، تكريم 64 طالباً وطالبة من المتفوقين وأصحاب المراكز الأولى في الكليات الجامعية بالمحافظة.

الحفل الذي نظمه فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الحسكة بالتعاون مع فرع جامعة الفرات، يأتي وفقاً لرئيس الفرع علاء الطلاع في إطار اهتمام الاتحاد بالمتفوقين وتقديم الدعم لهم، وتقديراً لإصرار الطلبة على استمرار تحصيلهم العلمي وتحقيق التفوق، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة، جراء الاحتلالين الأمريكي والتركي واستيلائهما على منشآت تعليمية وتدمير قسم منها، ومحاربتهما للعلم بكل الوسائل.

وفي كلمة للمتفوقين نوهت الطالبة رايكل ناعم باهتمام اتحاد الطلبة المتواصل بالطلبة ومتابعة كل ما يخصهم خلال حياتهم الجامعية، معتبرة أن التكريم مسؤولية تدعو الطلاب للحفاظ على التفوق ومتابعة التحصيل العلمي، ورسالة تؤكد حرصهم والقائمين على النهوض بالعملية التعليمية في المحافظة، وبطاقة شكر للجيش العربي السوري لدوره في إرساء حالة الأمن والاستقرار.

حضر حفل التكريم مدير فرع جامعة الفرات الدكتور جمال العبد الله، وعمداء الكليات الجامعية، وحشد من طلبة الكليات.

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