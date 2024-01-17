إطلاق مبادرتي (إنارة مدينة طرطوس القديمة وتنظيفها) كأول مخرجات ورشة تبني الخارطة التنموية للمدينة القديمة

طرطوس-سانا

أطلقت اليوم مبادرتا “إنارة مدينة طرطوس القديمة وتنظيفها” كأول مخرجات ورشة تبني الخارطة التنموية للمدينة القديمة التي أقامتها الأمانة السورية للتنمية بالشراكة مع محافظة طرطوس، واعتمدها أبناء المدينة ومعهم الخبراء وممثلون عن الجهات الأهلية والرسمية بالتنسيق مع المديريات المعنية في المحافظة.

وسيعمل على تنفيذ المبادرتين ابتداء من يوم غد الخميس، وتتضمن المبادرة الأولى إنارة محيط مدينة طرطوس القديمة وأسوارها وساحاتها، وداخل المدينة من شوارع وأزقة ومداخل بالطاقة البديلة.

وتشمل المبادرة الثانية تنظيف المدينة بما في ذلك الخندق الترابي والساحات، بالتشارك والتعاون بين أبناء المدينة القديمة والخبراء وممثلي الجهات المعنية الذين عملوا في نهاية ورشة تبني الخارطة التنموية التي اختتمت أعمالها اليوم بصالة مدينة طرطوس القديمة على وضع 12 هدفاً تعد من أهم الأهداف التنموية للنهوض بواقع المدينة القديمة، لتكون نقطة جذب سياحية وثقافية مستدامة بمجتمعها المنظم والمبادر ضمن ثلاثة مسارات اقتصادية وثقافية واجتماعية.

وتم التوافق بالمسار الاقتصادي على ثلاثة أهداف متمثلة بدعم المنشآت والمشاريع السياحية وتأمين البيئة الاستثمارية الجاذبة، والهدف الثاني تطوير ودعم المشاريع الأسرية، ويركز الهدف الثالث على دعم الأنشطة التجارية ضمن المدينة القديمة (الفضاءات الاقتصادية والمحلات التجارية).

وشمل المسار الاجتماعي خمسة أهداف تتمثل ببيئة آمنة للسكن ونشر ثقافة التطوع والمبادرة والتشارك وتفعيل الفضاء الاجتماعي وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وأخيراً إنشاء صندوق دعم مالي مجتمعي.

وتركزت الأهداف الأربعة للمسار الثقافي على خلق فضاء الصناعات الثقافية والإبداعية وترميم المباني الأثرية الرئيسية داخل مدينة طرطوس القديمة وتفعيل السياحة الثقافية، بالإضافة إلى تحسين المشهد البصري للمدينة على المستوى الداخلي والخارجي.

وحسب مدير الأمانة السورية للتنمية في طرطوس هادي ضاهر خلال تصريح لمراسلة سانا فإنه بعد تبني هذه الأهداف سيتم العمل على وضع آلية للبدء بتنفيذ ما يلزم لتحقيقها على أمل أن تكون بوادر نجاحها الأولى خلال شهر رمضان المبارك.

فاطمة حسين

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