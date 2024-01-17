رئيس كوبا يؤكد عزمه على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

هافانا-سانا

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال كانيل في مدونته على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) عقب لقائه مع وزير اللجنة الاقتصادية الأوراسية سيرغي غلازييف: “لقد عقدت اجتماعاً جيداً جداً مع وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، وأكدت له أولوية مواصلة تعزيز العلاقات مع هذه الكتلة المهمة من البلدان بالنسبة لكوبا”.

ويواصل وفد اللجنة الأوراسية زيارته إلى كوبا، حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين في الدولة ومع مديري الشركات الصناعية والإنتاجية.

وفي وقت سابق، حددت الحكومة الكوبية واللجنة الاقتصادية الأوراسية عقب اجتماع مشترك في هافانا تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والمستحضرات الصيدلانية الحيوية كمجالات ذات أولوية للتعاون في الفترة حتى عام 2030.

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