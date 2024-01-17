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الكويت.. مرسوم بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد صباح السالم

2024-01-17

الكويت-سانا

أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد صباح السالم.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تضم الحكومة الجديدة 13 وزيراً، فيما تم تعيين عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية وفهد يوسف سعود الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة.

يذكر أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تولى منصب أمير الكويت في الـ 16 من كانون الأول الماضي خلفاً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي عن 86 عاماً.

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