أكثر من 20 شهيداً وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد أكثر من /20/ فلسطينياً وأصيب العشرات مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ /102/ على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن مدفعية الاحتلال قصفت جباليا البلد شمال قطاع غزة،

ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمدينة دير البلح وسط القطاع.

واستشهد 17 فلسطينياً وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال منازل غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع المنكوب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم /102/ على قطاع غزة المنكوب إلى /24285/ شهيداً و/61154/ جريحاً.