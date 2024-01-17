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بوتين: لولا رفض أوكرانيا المفاوضات بتحريض الغرب لانتهى كل شيء منذ سنة ونصف

2024-01-16

موسكو-سانا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لو لم يرفض النظام الأوكراني المفاوضات مع روسيا بتحريض من الغرب، لكانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتهت منذ فترة طويلة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله اليوم خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات في روسيا: لو لم يرفض الأوكرانيون التفاوض لكان كل شيء قد انتهى منذ وقت طويل، لافتاً إلى أن مثل هذا القرار الذي اتخذته أوكرانيا يؤكد مرة أخرى أنهم “ليسوا مستقلين”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن السلطات الأوكرانية تحاول من خلال قصفها أهدافاً مدنية داخل روسيا أن تظهر لشعبها و داعميها الغربيين أنها قادرة في الرد على روسيا.

وشدد بوتين على استحالة هزيمة الروس، مؤكداً أن تماسك المجتمع الروسي ومتانة الاقتصاد شكلا صدمة للخصم.

وأضاف: “لقد دافعنا دائماً عن مصالحنا. والآن ندافع عنها”.

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