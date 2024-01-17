المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موقعة قتلى ومصابين في صفوفها ومدمرة عدة آليات.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان: خاض مقاتلونا اشتباكات عنيفة مع العدو الصهيوني في محور منطقة بطن السمين بمدينة خان يونس جنوب القطاع وتمكنوا من تدمير آليات له وأوقعوا قتلى ومصابين في صفوفه كما اشتبكوا مع قوة راجلة للاحتلال من المسافة صفر واستهدفوا دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 وبعبوتين مضادتين للدروع جنوب المدينة.

وأضافت المقاومة: اشتبك مقاتلونا مع قوة راجلة للاحتلال غرب حي تل الهوا بمدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، كما استهدفوا آلية له بقذيفة “الياسين 105” وناقلة لجنوده شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105”.

واستهدف مقاتلو المقاومة ناقلة جند صهيونية شرق حي التفاح بمدينة غزة واشتبكوا مع جنود كانوا حولها من مسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأشارت المقاومة إلى أنها استهدفت مستوطنة “نتيفوت” على أطراف القطاع برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.

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