إخماد ستة حرائق في اللاذقية

اللاذقية- سانا

أخمد عناصر الإطفاء في اللاذقية اليوم حريقاً اندلع في منزل بحي مشروع الزراعة بمدينة اللاذقية، إضافة إلى خمسة حرائق أخرى في أوقات متفرقة.

وأوضح قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر لمراسل سانا أنه بعد تلقي بلاغ بحريق منزل في حي مشروع الزراعة والاشتباه بوجود شاب محاصر ضمنه تم التواصل مع الإسعاف، بينما توجهت آليتا إطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق الذي طال صالون المنزل في الطابق الثالث، وتبين عدم تواجد أي شخص فيه واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأضاف جعفر أنه تم إخماد حريق في غرفة ضمن منزل في حي مسبح الشعب في اللاذقية اقتصرت أضراره على الماديات، إضافة إلى ثلاثة حرائق في خزانات كهربائية في أحياء الدعتور الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية وفي منطقة القيمري بجبلة.

وكان فوج الإطفاء أخمد فجر اليوم حريقاً كبيراً ضمن منزل بالطابق الثاني في حي الأزهري أسفر عن وفاة أم وطفليها نتيجة الاختناق قبل وصول النار إلى غرفتهم، فيما أُسعفت الجدة /65/ عاماً إلى مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني وحالتها مستقرة وفقا لمديرة المشفى الدكتورة سهام مخول.

ودعا قائد فوج الإطفاء الأهالي إلى الحذر لضرورة فصل جميع الأجهزة الكهربائية بعد انقطاع التيار الكهربائي التي من الممكن أن تتسبب بأي حريق عند عودة التيار، مشيراً إلى أن أغلب حرائق المنازل التي تحدث فجراً هي نتيجة نسيان الأجهزة الكهربائية موصولة بالتيار الكهربائي وبالتالي اشتعالها والجميع نائمون.

علاء إبراهيم

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