إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءات للاحتلال بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي مادما جنوب نابلس وزواتا غربها وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة ومخيم نور شمس شرق طولكرم، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بجروح والعشرات بالاختناق، كما قامت باعتقال فلسطيني.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

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